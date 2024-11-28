Şanlıurfa'da üretilen kamelya ve banklar hizmete girdi

Haliliye Belediyesi tarafından üretilen kamelya ve banklar vatandaşın hizmetine girdi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi bünyesindeki Ahşap ve Metal-İş Atölyesi ile kamelya, bank ve piknik masaları üretilmeye devam ediyor.

Atölyede bulunan kaynak, boyama ve montaj aşamalarından geçen kamelya, piknik masaları ve banklar hazır hale getirilerek, ihtiyaç duyulan bölgelere kazandırılıyor.