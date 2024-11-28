Şanlıurfa'da üretilen kamelya ve banklar hizmete girdi
Haliliye Belediyesi tarafından üretilen kamelya ve banklar vatandaşın hizmetine girdi.
Haliliye Belediyesi tarafından üretilen kamelya ve banklar vatandaşın hizmetine girdi.
Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçe Birimi bünyesindeki Ahşap ve Metal-İş Atölyesi ile kamelya, bank ve piknik masaları üretilmeye devam ediyor.
Atölyede bulunan kaynak, boyama ve montaj aşamalarından geçen kamelya, piknik masaları ve banklar hazır hale getirilerek, ihtiyaç duyulan bölgelere kazandırılıyor.
Bu kapsamda ustaların özverili çalışmasıyla üretilen kamelya ve banklar Haran Üniversitesi Hastanesinde ihtiyaç duyulan alanlara monte edilerek, hasta ve hasta yakınlarının kullanıma sunuldu.
Harran Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan çalışmalarından dolayı belediyeye teşekkür etti.
Haliliye Belediyesi, satın almak yerine bünyesinde ürettiği kamelya, bank ve piknik masaları ile hizmette hızlı işleyiş sağlanırken, yıllık bütçeden ise büyük tasarruf sağlıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.