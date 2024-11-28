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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:01
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Davut Gül (33) idaresindeki 63 M 3466 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 1. kilometresinde Mahmut Geyik (35) yönetimindeki 63 AFR 358 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobillerde bulunan Dilan (20), Ali (20) ve Lina Geyik (1) ile Sümeyye (3) ve Fatime Gül (36) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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