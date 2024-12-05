10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, törenle açıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında, kentin gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın saygın ve kuvvetli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni dönemde Şanlıurfa'nın tarım hazinelerinden daha fazla istifade etmesinin hedeflendiğini dile getiren Şıldak, şehrin fıstık, pamuk ve hububat başta olmak üzere çok sayıda üründe sektörün birincisi olduğunu ifade etti.

Şıldak, fuarların önemli işbirliklerine vesile olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada, toprak ve su kadar stratejik bir ürün yok. Tarım artık çok önemlidir. Toprak ve suyunuz yoksa artık hiç hükmündesiniz. O yüzden toprağımızın ve suyun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Şanlıurfa'da çiftçilik en prestijli mesleklerin başında geliyor. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz çok çalışıyor ve üretiyor. Bizler de kamu olarak onlara destek olup önlerini açmaya çalışıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin teşviklerini iyi uygulayarak onlara örnek olmaya çalışıyoruz."