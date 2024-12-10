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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:45
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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ömer Aktar idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında, Mehmet Sağlam'ın kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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