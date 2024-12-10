Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ömer Aktar idaresindeki 06 BS 314 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kırsal Ezgi Mahallesi yakınlarında, Mehmet Sağlam'ın kullandığı 27 E 4052 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
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