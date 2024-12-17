Şanlıurfa'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Demirhan (31) idaresindeki 02 ACB 147 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Demirhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Zehra Demirhan (24) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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