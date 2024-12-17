Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cengiz Demirhan (31) idaresindeki 02 ACB 147 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde istinat duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Demirhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Zehra Demirhan (24) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist tes...
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist tes...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Bosna Hersekli seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'ya çevirdi
        Bosna Hersekli seyahat acenteleri rotayı Güneydoğu'ya çevirdi
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı