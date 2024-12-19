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        Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:24
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        Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Mehmet Atkı idaresindeki 38 BK 074 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 24. kilometresinde Aziz Akhamur yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hakan Çelik, Esmer ve Sinan Akhamur yaralandı.

        İlçede meydana gelen bir diğer kazada da Şehmus Altunbaş'ın kullandığı 63 EP 691 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile beraberindeki Değer Altunbaş yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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