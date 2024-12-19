Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İlçede meydana gelen bir diğer kazada da Şehmus Altunbaş'ın kullandığı 63 EP 691 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hakan Çelik, Esmer ve Sinan Akhamur yaralandı.

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