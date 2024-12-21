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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 16 kişi kura ile belirlendi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak 16 teknik personel ve işçi, kura çekimi sonucu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:54
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 16 kişi kura ile belirlendi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak 16 teknik personel ve işçi, kura çekimi sonucu belirlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde ismi belirlenen 16 kişi işe girmeye hak kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın daha iyiye ve güzele ulaşması adına önemli bir adım daha attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sürecimizin en başından itibaren şeffaflık ve adalet prensiplerine büyük önem verdik. Tüm değerlendirme ve seçim işlemleri alanında uzman ekipler tarafından dikkatle yürütüldü. Bugün burada kura sonucu seçilen arkadaşlarımız, hem kurumumuza hem de Şanlıurfa'ya önemli katkılar sağlayacak. Sadece bir işin parçası değil, aynı zamanda Şanlıurfa halkına daha kaliteli hizmet sunma idealimizin bir temsilcisi olacak. Seçilemeyen adaylarımız için ise bu sürecin yeni fırsatlara kapı aralayacağına inanıyorum. Urfa Ulaşım A.Ş.’ye katılacak tüm yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyor, görevlerinde üstün performans göstereceklerine yürekten inanıyorum."

        Kura, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın olarak paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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