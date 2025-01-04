Stat:11Nisan
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdulhamit Söyler, Ferhat Çalar
Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Ofosu (Dk. 82 Ashkovski), Forsell (Dk. 46 Cuma Menize), Malle, Kayode, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 76 Begic), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 86 Ahmet Gökbayrak), Miraç Acer
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kasongo (Dk. 46 Ahmethan Köse), Atakan Cangöz (Dk. 85 Mustafa Emre Yalçınkaya), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 86 Landre), Catic (Dk. 69 Eren Karadağ-Dk. 87 Ozan Sol), Erkan Kaş, Atila Turan
Sarı kartlar: Dk. 41 Atakan Akkaynak, Dk. 64 Ahmethan Köse, Dk. 65 Catic, Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 62 Burak Çamoğlu, Dk. 90 Cuma Menize (Şanlıurfaspor)
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