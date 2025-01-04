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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:23
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Ümit Öztürk, Abdulhamit Söyler, Ferhat Çalar

        Şanlurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Ofosu (Dk. 82 Ashkovski), Forsell (Dk. 46 Cuma Menize), Malle, Kayode, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 76 Begic), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 86 Ahmet Gökbayrak), Miraç Acer

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kasongo (Dk. 46 Ahmethan Köse), Atakan Cangöz (Dk. 85 Mustafa Emre Yalçınkaya), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 86 Landre), Catic (Dk. 69 Eren Karadağ-Dk. 87 Ozan Sol), Erkan Kaş, Atila Turan

        Sarı kartlar: Dk. 41 Atakan Akkaynak, Dk. 64 Ahmethan Köse, Dk. 65 Catic, Dk. 90 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 62 Burak Çamoğlu, Dk. 90 Cuma Menize (Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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