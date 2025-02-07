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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:28
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, K.A'nın (18) ayağına isabet etti.

        Yaralanan K.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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