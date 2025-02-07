Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, K.A'nın (18) ayağına isabet etti.
Yaralanan K.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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