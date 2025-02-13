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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:16
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ANZ 329 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrölden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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