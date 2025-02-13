Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ANZ 329 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrölden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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