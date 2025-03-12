Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki 63 PZ 330 plakalı otomobil, Esmerçayı Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 63 EP 349 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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