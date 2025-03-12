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        Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:10
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        Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ş.K. idaresindeki 63 PZ 330 plakalı otomobil, Esmerçayı Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 63 EP 349 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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