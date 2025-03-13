Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi kuruldu.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki insan hayatını korumak ve olası doğal afetlerde daha etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla önemli bir adım attı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi, bölgedeki su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yürütecek donanımlı bir ekip olarak faaliyet gösterecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ŞUAK, bir yandan kentteki afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı hedeflerken, diğer yandan ulusal ve uluslararası düzeyde de görev alabilecek nitelikteki bir ekip oldu. En son teknolojilerle donatılmış araç ve gereçlerle güçlendirilen ekip, doğa koşullarına uygun olarak her türlü arama-kurtarma faaliyetini başarıyla yürütebilecek kapasiteye sahip.

Açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Arama Kurtarma Ekibi, belediye bünyesinde ilk defa 'ŞUAK' olarak adlandırdığımız ekibimizi, birkaç aydır üzerinde çalıştığımız bu projeyi nihayet faaliyete geçirmek için bugün bir araya geldik. İnşallah bundan sonra, Allah kaza ve bela vermez ama dünyanın doğal akışında ne yazık ki kazalar ve felaketler olabiliyor. Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları hafifletmek adına, kendi ekiplerimiz ve belediye bünyesinde oluşturduğumuz uzman arkadaşlarımızla birlikte, bu tür müdahalelere hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla böyle bir ekip ve birim oluşturma kararı aldık. Bugün bu projede son safhaya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Bu yeni oluşumun, hayırlı hizmetlere vesile olmasını dinleyen Başkan Gülpınar, "Elbette, kazaların ve olumsuz durumların olmamasını temenni ediyoruz ama biz tedbirimizi almalı ve olumsuz bir durumda acil müdahale edebilmek adına bu değerli uzman ekibimiz, görevlerini yerine getirecekler. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.