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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:40
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ünün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını kaydetti.

        Operasyonda, 43 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma veya bulundurma" suçundan işlem yapıldığını aktaran Şıldak, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

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