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        Haliliye'de bayram öncesi denetimler arttırıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi tatlı satışı yapan işletmelere yönelik denetimler arttırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:13
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        Haliliye'de bayram öncesi denetimler arttırıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi tatlı satışı yapan işletmelere yönelik denetimler arttırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        İlçe genelinde tatlı imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, üretim aşamalarında kullanılan malzemelerin kalitesi ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. İşletmelerin ruhsat durumları ve vergi levhalarını da kontrol eden zabıta ekipleri, sağlıksız ve standartlara uymadan üretim yapan işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında bazı işletmelerin eksikliklerinin olduğu tespit edilirken, bu işletmelere eksikliklerini gidermeleri için süre tanındı. Hijyen kurallarına uymayan ve vatandaşın sağlığını riske atacak şekilde üretim yapan iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.

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