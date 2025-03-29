Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan bayram mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gülpınar mesajında, Ramazan-ı Şerif’in rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra, Şanlıurfa halkı ile birlikte yeni bir bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesin Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Gülpınar, mesajında şunlara yer verdi:

"Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra bizleri yeni bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Ramazan’ın eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadık. Manevi hayatın yıl boyunca hissedildiği Şanlıurfa'mızda, kardeşlerimizle, gönül dostlarımızla, ihtiyaç sahipleriyle, Hazreti İbrahim'in Bereketiyle ekmeğimizi bölüştük, soframızı paylaştık, birbirimizle sıkı bir dayanışma içinde olduk. Bu güzel günleri Şanlıurfa halkı için unutulmaz kılmak adına, Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Geleneksel ramazan etkinliklerimizle çocuklar çocuk olmanın tadına varırken büyüklerde o eski ramazan aylarını yeniden yaşadı. 11 Ayın Sultanı Ramazanı Şerif’i büyük bir birliktelikle tamamlamanın ve sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak, Allah’ın izni ile daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerine rahatça gidebilmeleri amacıyla Ramazan Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak hizmet verecektir. Geleceğe olan umudumuzun ve heyecanımızın arttığı bugünlerde aziz Şanlıurfalıların ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."