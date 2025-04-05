Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı

Şanlıurfaspor, Boluspor galibiyetiyle iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Son galibiyetini 27. haftada deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında 4-1'lik skorla elde eden Şanlıurfa temsilcisi, sonraki 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 1 puan yazdırabilmişti.

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