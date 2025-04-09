Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı

Aralarında kasten adam öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 12 zanlının yakalandığını ifade eden Şıldak, yakalanan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

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