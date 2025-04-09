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        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:54
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        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü yakalandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Aralarında kasten adam öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 12 zanlının yakalandığını ifade eden Şıldak, yakalanan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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