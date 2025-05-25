Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan aranan 7 zanlı yakalandı
Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan arananların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 firari zanlıdan 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan arananların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 firari zanlıdan 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarmanın aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 2 yıl içinde meydana gelen kasten adam öldürme olaylarının firari durumdaki şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptığını aktaran Şıldak, son 2 ayda Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 8 firari failin yakalandığını dile getirdi.
Yakalanan şüphelilerden 7'sinin tutuklandığını, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydeden Şıldak, başarılı çalışmaları dolayısıyla jandarma ekiplerini tebrik etti.
Paylaşılan görüntüde, arazide kaçan 2 şüphelinin dronla takip edilmesi ve jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanması da yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.