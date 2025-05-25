Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan aranan 7 zanlı yakalandı

Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan arananların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 firari zanlıdan 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarmanın aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 2 yıl içinde meydana gelen kasten adam öldürme olaylarının firari durumdaki şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptığını aktaran Şıldak, son 2 ayda Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 8 firari failin yakalandığını dile getirdi.

Yakalanan şüphelilerden 7'sinin tutuklandığını, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydeden Şıldak, başarılı çalışmaları dolayısıyla jandarma ekiplerini tebrik etti.

Paylaşılan görüntüde, arazide kaçan 2 şüphelinin dronla takip edilmesi ve jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanması da yer alıyor.