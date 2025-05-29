Şanlıurfa'da 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1700 kilogram bozulmuş et ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir-Mardin kara yolundaki kontrol noktasında, S.T. idaresindeki kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, kaynağı belli olmayan, mühürsüz, faturasız, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan ve bozulmuş büyükbaş hayvan eti ele geçirildi.
Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, 1700 kilogram ete imha edilmek üzere el konuldu.
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