Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 20'si tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 35 gram esrar, 3 gram eroin, 137 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik, Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.