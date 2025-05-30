Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 20'si tutuklandı
Şanlıurfa merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli iki ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik, Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 35 gram esrar, 3 gram eroin, 137 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 20'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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