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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:43
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        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kırsal İncirli Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan H.A. ve M.A, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

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