Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırsal İncirli Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan H.A. ve M.A, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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