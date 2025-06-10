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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:38
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        Şanlıurfa'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ayvanat Mahallesi 35'inci sokaktaki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek, bina tahliye edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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