Şanlıurfa'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Yangın nedeniyle bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Karadan başlatılan müdahaleye havadan bir helikopter de destek verdi.

Kırsal Akpınar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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