Şanlıurfa'da belediyenin hasat ettiği nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ekilerek hasat edilen nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belediye işletmelerindeki 90 dönümlük alanda nohut üretimi yapıldı.
Hasadı gerçekleştirilen nohut, kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belediyeye ait işletmelerdeki nohut hasadını tamamladıklarını belirtti.
Hatipoğlu, ilerleyen süreçte tarımsal kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.