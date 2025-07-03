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        Haliliye Belediyesi'nden ekmek gramaj kontrolü

        ​​​​​​​Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapılan yerlerde gramaj kontrolü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:02
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        Haliliye Belediyesi'nden ekmek gramaj kontrolü
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        ​​​​​​​Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapılan yerlerde gramaj kontrolü yaptı.

        Zabıta ekipleri, ekmek fırınları ile ekmek satışı yapılan bakkal ve marketlerde gramaj denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimler sırasında eksik gramajlı olduğu tespit edilen 169 ekmeğe el konulurken, işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

        El konulan ekmeklerin ise aşevine teslim edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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