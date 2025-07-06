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        Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 01:22 Güncelleme: 06.07.2025 - 01:22
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        Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Haliliye ilçesinin Bamyasuyu Mahallesinde mobilya üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        3 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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