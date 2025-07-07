Şanlıurfa'da parazit hastası sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da, kist hidatik (parazit) hastalığına yakalanan kişi, yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ikamet eden Mehmet Yüksel (37), ağrı şikayetiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerin ardından hastaya, hayvan dışkısında bulunan parazitlerin sebze ve meyvelere temas etmesiyle insanlara bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu.

Hasta Yüksel, Enfeksiyon Hastalıkları ve Ortopedi-Travmatoloji kliniklerinin iş birliğiyle 2 saat süren ameliyata alındı.

Kas dokusundaki kist bütün olarak çıkarıldıktan sonra tedavisi tamamlanan Yüksel, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Tekpınar, kistin yerleşim yeri ve büyüklüğünün fazla olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halk arasında 'Köpek Kisti' olarak bilinen kist hidatik hastalığında karaciğer ve akciğer tutulumu yaygındır. Ancak hastamızda yalnızca kas dokusunda, özellikle de bel bölgesinde omurgayı çevreleyen kasların içerisinde yerleşmişti. Bu yerleşim oldukça nadir görülmekte ve ciddi riskler taşımaktadır. Kistin büyük olması nedeniyle kendiliğinden veya travmaya bağlı olarak patlama riski vardı. Ayrıca bu tür ameliyatlarda kistin patlaması hayatı tehdit eden reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle ameliyat büyük dikkatle planlanarak başarılı şekilde tamamlandı."