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        Şanlıurfa'da parazit hastası sağlığına kavuştu

        Şanlıurfa'da, kist hidatik (parazit) hastalığına yakalanan kişi, yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:39
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        Şanlıurfa'da parazit hastası sağlığına kavuştu
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        Şanlıurfa'da, kist hidatik (parazit) hastalığına yakalanan kişi, yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ikamet eden Mehmet Yüksel (37), ağrı şikayetiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Tetkiklerin ardından hastaya, hayvan dışkısında bulunan parazitlerin sebze ve meyvelere temas etmesiyle insanlara bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kist hidatik hastalığı teşhisi konuldu.

        Hasta Yüksel, Enfeksiyon Hastalıkları ve Ortopedi-Travmatoloji kliniklerinin iş birliğiyle 2 saat süren ameliyata alındı.

        Kas dokusundaki kist bütün olarak çıkarıldıktan sonra tedavisi tamamlanan Yüksel, taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Tekpınar, kistin yerleşim yeri ve büyüklüğünün fazla olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Halk arasında 'Köpek Kisti' olarak bilinen kist hidatik hastalığında karaciğer ve akciğer tutulumu yaygındır. Ancak hastamızda yalnızca kas dokusunda, özellikle de bel bölgesinde omurgayı çevreleyen kasların içerisinde yerleşmişti. Bu yerleşim oldukça nadir görülmekte ve ciddi riskler taşımaktadır. Kistin büyük olması nedeniyle kendiliğinden veya travmaya bağlı olarak patlama riski vardı. Ayrıca bu tür ameliyatlarda kistin patlaması hayatı tehdit eden reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle ameliyat büyük dikkatle planlanarak başarılı şekilde tamamlandı."

        Sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade eden hasta Yüksel ise sağlık ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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