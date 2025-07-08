Uzmanından kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzman Dr. Ömer Faruk Çiçek, kalp hastalarına artan sıcaklıklarda bol su tüketmesi ve ilaçlarını düzenli kullanması uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Dr. Çiçek, Şanlıurfa gibi sıcaklık ve nemin en yüksek seviyelere ulaştığı bölgelerde, kalp hastalarının ekstra tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında vücudun ısı dengesini korumada zorlandığını ve sıcak havaların kalbin daha fazla efor sarf etmesine neden olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Yüksek sıcaklıklarda, vücut ısıyı dengeleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompalar. Bu durum, kalp atışlarının hızlanmasına ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca terleme yoluyla vücuttan sıvı ve mineral kaybı yaşanır, bu da tansiyon düşüklüğü, ritim bozukluğu ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir."