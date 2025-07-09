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        Şanlıurfa'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:11
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        Şanlıurfa'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor
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        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kursta, uzman eğitmenler ders veriyor.

        Gençler, kursta yapılan denemelerle sınav stresini yönetmeyi öğrenirken aynı zamanda seviyelerini de yakından takip edebiliyor.

        Kurs, 1 Eylül'e kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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