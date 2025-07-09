Şanlıurfa'da üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz yaz kursu veriliyor

Gençler, kursta yapılan denemelerle sınav stresini yönetmeyi öğrenirken aynı zamanda seviyelerini de yakından takip edebiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kursta, uzman eğitmenler ders veriyor.

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