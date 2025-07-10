Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.O. idaresindeki 80 HB 245 plakalı tır, Şanlıurfa-Suruç kara yolu kırsal Payamlı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Çevik'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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