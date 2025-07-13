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        Şanlıurfa'da epilepsi nöbeti geçirerek 4. kattan düşen kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçirerek 4. katın balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:24
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        Şanlıurfa'da epilepsi nöbeti geçirerek 4. kattan düşen kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçirerek 4. katın balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın 4. katının balkonunda epilepsi nöbeti geçiren A.A. (40) zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin desteğiyle bulunduğu yerden kaldırılan A.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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