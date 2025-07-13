Şanlıurfa'da epilepsi nöbeti geçirerek 4. kattan düşen kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın 4. katının balkonunda epilepsi nöbeti geçiren A.A. (40) zemine düştü.

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