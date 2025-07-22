Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş'ın cenazesi, toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Altuntaş'ın cenazesi, toprağa verildi.
Altuntaş, bir süredir tedavi gördüğü Hilvan Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Altuntaş'ın naaşı, Siverek'e bağlı Çaylarbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Törene Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Hüseyin Burma, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akif, gazinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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