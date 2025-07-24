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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:43
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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tefecilik olaylarına karşı takip ve mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

        Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Bozova'da belirlenen adrese operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, aramalarda 81 boş senet, 57 bin lira ile 35 bin lira yazılı 2 senet, 7 tapu senedi, 1 alacak verecek yazılı beyanname, 1 diz üstü bilgisayarı, 1 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 37 merminin ele geçirildiğini bildirdi.

        Şıldak, operasyonda 1 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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