Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Bozova'da belirlenen adrese operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, aramalarda 81 boş senet, 57 bin lira ile 35 bin lira yazılı 2 senet, 7 tapu senedi, 1 alacak verecek yazılı beyanname, 1 diz üstü bilgisayarı, 1 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 37 merminin ele geçirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tefecilik olaylarına karşı takip ve mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

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