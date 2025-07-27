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        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:42
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        Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Metin İleri idaresindeki 63 BZ 654 plakalı motosiklet, Salih Özcan Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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