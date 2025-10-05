Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:32
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.

        C.Ç. idaresindeki 06 BUG 275 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı 63 AKP 628 plakalı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki 63 ADF 031 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        - Trafikte yarışıp kazaya neden olan otomobiller kameraya yansıdı

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Trafikteki duyarlı bir sürücü aracının kamerasına yansıyan kaza anına ilişkin görüntüyü savcılığa teslim etti.

        Görüntülerde kaza öncesi yoğun trafikte iki lüks aracın makas atarak yarıştığı yer alıyor.

        Önündeki C.Ç. idaresindeki araca arkadan çarpıp karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan otomobil ise alt geçidin duvarına sürterek kazayı sıyrıklarla atlatıyor.

        Savcılığın talimatıyla kazaya sebebiyet veren diğer sürücü Y.S. (30) de gözaltına alındı.

        Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

