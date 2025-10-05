GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Savcılığın talimatıyla kazaya sebebiyet veren diğer sürücü Y.S. (30) de gözaltına alındı.

Önündeki C.Ç. idaresindeki araca arkadan çarpıp karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan otomobil ise alt geçidin duvarına sürterek kazayı sıyrıklarla atlatıyor.

Trafikteki duyarlı bir sürücü aracının kamerasına yansıyan kaza anına ilişkin görüntüyü savcılığa teslim etti.

- Trafikte yarışıp kazaya neden olan otomobiller kameraya yansıdı

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.