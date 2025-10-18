Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğretmeni darbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:41 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:41
        Şanlıurfa'da öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğretmeni darbeden zanlı tutuklandı.

        Kırsal Uzunköy İlkokulu'nda görev yapan T.T.K, kendisini veli olarak tanıtan M.R.U. tarafından fiziki saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma tarafından gözaltına alınan M.R.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Olaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğretmenimize yönelik kendisini gerçeğe aykırı olarak öğrencisinin velisi olarak tanıtan bir kişi tarafından gerçekleştirilen fiili saldırı üzerine olayın hemen sonrasında şüpheli kişi jandarmamız tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır. Öğretmenimize yapılan asla kabul edilemez nitelikteki bu saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

