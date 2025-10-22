Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Bedri B, Salih B, Resul B. ile Esra B. ve Dilaver B. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.