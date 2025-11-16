Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tek katlı inşaatta çökme meydana geldi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:24
        Şanlıurfa'da tek katlı inşaatta çökme meydana geldi
        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.

        İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, en az 2 işçinin göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı.

