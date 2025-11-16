Şanlıurfa'da tek katlı inşaatta çökme meydana geldi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.
İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, en az 2 işçinin göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.