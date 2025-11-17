Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, ziyaretçilerini bekliyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yarım asrı aşkın süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ibadete açılan ve bölgede benzeri bulunmayan kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, misafirlerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, ziyaretçilerini bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yarım asrı aşkın süre kapalı kaldıktan sonra yeniden ibadete açılan ve bölgede benzeri bulunmayan kayadan oyma tarihi Mağara Camisi, misafirlerini bekliyor.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen tarihi Mağara Camisi'nin, önceleri Hristiyanlar tarafından kilise olarak kullanıldığı biliniyor.

        Bölgenin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından cami olarak hizmet veren yapı, tavan ve duvarlarından sızan suların artması nedeniyle 1964'te ibadete kapatıldı.

        Yaklaşık 56 yıl kapalı kalan Mağara Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından 2020'de yeniden hizmete sunuldu.

        - "Camimiz depremden etkilenmedi"

        İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, AA muhabirine, mağaranın ne zaman ve kimler tarafından yapıldığının bilinmediğini, yapının kökeninin İslam öncesine dayandığını söyledi.

        Caminin 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenmediğine dikkati çeken Özlen, şöyle konuştu:

        "Gerçekten manevi ve mistik bir havası var. Ben de buraya müftü olarak atandığımda ilk olarak burada namazımı kılıp görevime başladım. Ziyaretçilerimizin de gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Diğer camilerimizin çoğunda deprem nedeniyle restorasyon çalışmaları var ama bu camimiz herhangi bir zarar görmedi."

        -Yaz aylarında doğal klima ortamı sunuyor

        Mağara Cami İmam Hatibi Orçun Kızmaz da caminin kayadan oyma olmasından dolayı dikkat çektiğini ifade etti.

        Herkesi camiye beklediklerini dile getiren Kızmaz, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçilerin buraya gelip görmesini, feyzinden, bereketinden ve bu manevi atmosferden istifade etmesini tavsiye ederim. Buraya gelen ziyaretçiler, özellikle ışıklandırma ve su konusunda çok hoş ve manevi bir atmosfer olduğunu söylüyor. Yaz aylarında sıcaklarda camimizin içi doğal klima etkisi oluşturduğu için gelip burada ibadet etmeyi tercih ediyorlar."

        Vatandaşlardan Berat Alçiçek ise caminin mahalle için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Maneviyatı yüksek ve eşi benzeri olmayan bir cami. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da göçük altında ölen 2 işçi, toprağa verildi
        Şanlıurfa'da göçük altında ölen 2 işçi, toprağa verildi
        Sobadan sızan dumandan zehirlendiler: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sobadan sızan dumandan zehirlendiler: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kaçak hat çekilen panolar alev aldı Alev alan pano akılalmaz metodu ortaya...
        Kaçak hat çekilen panolar alev aldı Alev alan pano akılalmaz metodu ortaya...
        Siverek'te soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Siverek'te soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Çırağın makatından kompresör ile hava bastı İç organları zarar gören çocuk...
        Çırağın makatından kompresör ile hava bastı İç organları zarar gören çocuk...
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü