Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

        Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

        Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

        Şehir merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yaklaştı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

        Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, ŞUSKİ ve ilgili daire başkanlıkları ile kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

        Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için tüm ekip ve araçlarla yoğun mesai harcandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İl merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlar öncelikli olarak açık tutulmaya çalışılıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız devam ederken, ekipler günün ilk saatlerinde de yine görev başındaydı."

        Açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfalı 70 yıllık evli çift, sevgileriyle çevresine örnek oluyor
        Şanlıurfalı 70 yıllık evli çift, sevgileriyle çevresine örnek oluyor
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde
        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl beyaza büründü
        Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl beyaza büründü
        Şanlıurfa'da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
        Şanlıurfa'da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
        Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı etkili oldu
        Şanlıurfa ve Malatya'da kar yağışı etkili oldu
        Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor
        Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor