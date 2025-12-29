GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

Şanlıurfa'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Şehir merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yaklaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, ŞUSKİ ve ilgili daire başkanlıkları ile kent genelinde karla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için tüm ekip ve araçlarla yoğun mesai harcandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergahlar öncelikli olarak açık tutulmaya çalışılıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız devam ederken, ekipler günün ilk saatlerinde de yine görev başındaydı."