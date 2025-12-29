Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfalı 70 yıllık evli çift, sevgileriyle çevresine örnek oluyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 70 yıldır aynı yastığa baş koyan Zeliha ve İsmail Esen çifti, birbirlerine duydukları sevgiyle çevresine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:07
        İlçeye bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde mutlu bir hayat süren 87 yaşındaki İsmail ve 85 yaşındaki Zeliha Esen çifti, 70 yıl önce evlendi.

        Hayatlarını sevgi, sabır ve anlayış üzerine kuran çift, 6'sı erkek, 3'ü kız olmak üzere 9 çocuk sahibi oldu. Çiftin 107 torun ve torunlarının çocuğu bulunuyor.

        Zorlukları birlikte aşan, sevinçleri paylaşan Esen çifti, güçlü aile bağlarıyla mahallede saygı görüyor.

        - "Hayatımız sevgiyle geçiyor"

        İsmail Esen, AA muhabirine, uzun yıllardır çiftçilik yaparak ailesini geçindirdiğini söyledi.

        Eşiyle geçen 70 yılı sevgi ve huzurla hatırladığını dile getiren Esen, "Gözümde bir gün gibi geçti. Hayatımız sevgiyle geçiyor. Hala da öyleyiz. Elhamdülillah birbirimizden razıyız. Hayatımızdan memnunuz." dedi.

        Aile birlikteliğine verdikleri öneme dikkati çeken Esen, "Hepsi bir araya geldi mi birbirimizi gül gibi koklarız, torunlarımın hepsini tanıyorum, biliyorum ve onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Hayattaki en büyük dayanağının eşi olduğunu vurgulayan Esen, karşılıklı anlayış ve sabrın uzun evliliğin sırrı olduğunu belirtti.

        Zeliha Esen de eşiyle mutlu bir yuva kurduklarını anlatarak, "Saygı ve sevgiyle bir hayat sürüyoruz. Eşim bugüne kadar hiç şikayet etmeden yanımda oldu." diye konuştu.

        - Çocukları ve torunları örnek alıyor

        Esen çiftinin 56 yaşındaki oğlu Sait Esen, anne ve babasını her zaman örnek aldığını söyledi.

        Kendisinin de çocuklarını evlendirdiğini ve torun sahibi olduğunu anlatan Esen, "Kimse ailesinden kopmasın, aileyi yük görmesin. Geleceğimizin teminatı ailelerimiz, evlatlarımız ve torunlarımızdır." dedi.

        Esen'in 23 yaşındaki torunu Mehmet Sait Esen ise bayramlarda ya da önemli günlerde dedesinin evinde bir araya geldiklerini ve bunun güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Esen, dedesi ve nenesinin mutlu aile yaşantısını örnek aldıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

