        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:12
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayanlara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Adreste yapılan aramada 17 yasaklı yayın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

