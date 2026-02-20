Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 20.02.2026 - 12:32 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:32
        Şanlıurfa'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 1 kişinin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozova'da 11 Şubat'ta Hüseyin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Özel Harekat ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dron yardımıyla düzenlenen operasyonda, firari şüpheli ile bu kişiyi Suriye'ye kaçırmaya çalışan 4 zanlı Akçakale ilçesinde gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, zanlıların tarlada yakalanma anları yer alıyor.

        Kırsal Denizbacı Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Hüseyin Yıldırım (41), evinin bahçesinde silahla ateş açılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.



