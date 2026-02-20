Şanlıurfa'da üzerlerine demir profil düşen 2 kardeş hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan 2 çocuk, üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan 2 çocuk, üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmet Şeriy'in (2) üzerine demir profil düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocukların cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.