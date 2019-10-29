Eyyübiye'de vatandaşlara bayrak dağıtıldı

Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Kuş, Eyyubiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen proğramda beraberinde AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyubiye Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kenan Kayral, Eyyubiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte ilk olarak Eyüp Peygamber caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Büyük mücadele sonucu elde edilen Cumhuriyet Bayramının 96. Yılını coşku içinde geçirdiklerini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bize bu bayramı armağan eden başta aziz şehitlerimize, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükran borçluyuz. Onlar bu vatan ve bizler için mücadele ettiler. Bu topraklari bize hediye ettiler. Biz de Cumhuriyetin 96. Yıldönümü münasebetiyle esnaf kardeşlerimize şerefli Türk Bayrağımızı hediye ettik. Onlar da büyük gururla alarak işyerlerine astılar. Ben buradan bir kez daha toprağımız, bayrağımız ve vatanımız için şehadet şerbeti için tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

ŞANLIURFA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.