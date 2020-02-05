Vali Erin Suruç ve Akçakale’de incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Erin Suruç ve Akçakale’de incelemelerde bulundu

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Erin Suruç ve Akçakale’de incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Suruç’taki incelemelerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, engelliler ve gençlerle özel olarak ilgilendi. Ziyaret ettiği esnafa da hayırlı işler dileyen Vali Erin, Suruç Belediyesi tarafından yapılması planlanan kütüphane binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Proje hakkında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş’tan bilgi alan Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Akçakale’ye hareket etti.
Akçakale’de daha önce saha düzenlemeleri yapılan Akçakale Gümrük Müdürlüğü binasında devam eden onarım çalışmalarını denetleyen Vali Erin, buradaki incelemelerinden sonra Telabyad’a geçti.
Vali Erin’e Suruç, Akçakale ve Telabyad ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

ŞANLIURFA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Belediye başkanları Karahantepe’de incelemede bulundu
YEREL HABERLER Belediye başkanları Karahantepe’de incelemede bulundu
Büyükşehirde beton yol mesaisi başladı
YEREL HABERLER Büyükşehirde beton yol mesaisi başladı
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 sanık, tahliye edildi
YEREL HABERLER Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 sanık, ...
Çocuklarından doku nakledilen anneler sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Çocuklarından doku nakledilen anneler sağlığına ...
Eyyübiye’de çalışmalar denetlendi
YEREL HABERLER Eyyübiye’de çalışmalar denetlendi
Siverek'te alt yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Siverek'te alt yapı çalışmaları sürüyor
Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla ...
Büyükşehir ile eski sanayinin kentsel dönüşümü hızlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir ile eski sanayinin kentsel dönüşümü ...
Akçakale belediyesi 400 ihtiyaç sahibi öğrenciyi giydirdi. Akçakale belediyesi 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont.
YEREL HABERLER Akçakale belediyesi 400 ihtiyaç sahibi öğrenciyi giydirdi. ...
Cezaevi firarisinin evinden cephanelik çıktı Eğitimli jandarma köpeği cephaneliği tespit etti
YEREL HABERLER Cezaevi firarisinin evinden cephanelik çıktı Eğitimli ...
Şanlıurfa'da 455 milyon TL'lik ihale iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 455 milyon TL'lik ihale iddialarına ...
CARE’den Şanlıurfa’ya destek
YEREL HABERLER CARE’den Şanlıurfa’ya destek
Haliliye Belediyesi gençlere ücretsiz kurs imkanı
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi gençlere ücretsiz kurs imkanı
Eyyübiye'de geçici hizmet binası faaliyete girdi
YEREL HABERLER Eyyübiye'de geçici hizmet binası faaliyete girdi
Şiir yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Şiir yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
Afrin şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
YEREL HABERLER Afrin şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
Şanlıurfa'da 2 kalp hastası, ameliyatla sağlık buldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2 kalp hastası, ameliyatla sağlık buldu
Türkiye’nin en genç ili Şanlıurfa oldu Şanlıurfalı gençler eğitim ve iş imkanlarının artırılmasını istedi
YEREL HABERLER Türkiye’nin en genç ili Şanlıurfa oldu Şanlıurfalı ...
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde ivesi cinsi koyun popülasyonu artıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde ivesi cinsi ...
Akçakale yeni aile mezarlığında drenaj çalışmaları başladı.
YEREL HABERLER Akçakale yeni aile mezarlığında drenaj çalışmaları başladı. ...
Şanlıurfa’da ilk kez yapılan iki farklı tedaviyle iki hasta sağlığına kavuştu Göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbinde iki delik olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ilk kez yapılan iki farklı tedaviyle iki ...
7’inci Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi
YEREL HABERLER 7’inci Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X