Çocuklara ‘Enerjik Hikayeler’ kitabı

Dicle Elektrik, ilkokul çocuklarına yönelik olarak ‘Enerjik Hikayeler’ adlı hazırladığı 10 bin adet kitabın okullarda dağıtımına başlandı.

Sorumluluk bölgesinde enerji tasarrufu bilincinin gelişip yaygınlaşması için çalışan Dicle Elektrik, bu amaçla ilkokul öğrencileri için ‘Enerjik Hikayeler’ isimli bir kitap hazırladı. İlkokul çağında bulunan 610 yaş grubu çocuklara yönelik olarak hazırlanan kitapta enerji tasarrufuna ait değişik hikayeler yer alıyor.

Amacımız tasarruf bilincini artırmak

Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi, mobil hizmet aracıyla bölgedeki ilçeleri dolaşarak, köy okullarını ziyaret ediyor. Ziyaret edilen okullarda ilkokul çağındaki öğrencilere enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceğini anlatan şirket çalışanları, daha sonra onlar için hazırlanan kitap ve kalem setini dağıtıyor.

Son olarak Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerine bağlı köy okullarını dolaşan ekipte yer alan Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, “Amacımız çocuklarda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tasarruf bilincinin gelişmesini sağlamak. Dağıttığımız kitabın içeriği de bu amaca hizmet ediyor. Şirket olarak, geleceğin büyükleri olan çocukların bu konuda bilinçlenmesini fazlasıyla önemsiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.