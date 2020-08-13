Gümrük muhafaza ekipleri 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araçta 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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