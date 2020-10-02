Şanlıurfa’da dünyanın en lezzetli acısı 'Urfa isotu' yarışması düzenlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Urfa isotu' etkinliği düzenleniyor. "4.Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali" kapsamında 19 Ekim 2020 Pazartesi Günü Saat 13:00'da Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde finali yapılacak olan ödüllü isot yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların önceden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Çiğköftelik ve yemeklik olarak 2 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmada dereceye girenlere ödül olarak altın verilecek.

Altın ödüllü isot yarışmasına katılım tarihleri belli oldu

Birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek olan ödüllü yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 516 Ekim 2020 tarihleri arasında Novada Park Karşısında bulunan 11 Nisan Kurtuluş Külliyesi altında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına yarışmaya katılacağı Urfa isot ile birlikte gelerek müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatların ardından oluşturulacak olan jüri Urfa isotlarını 17 Ekim 2020'de bir ön elemeden geçirecek. Finale kalan isotlar 19 Ekim 2020'de yapılacak olan finalde ödül için yarışacak.

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