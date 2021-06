Saldırganların kim olduğunu öğrenince şok yaşadı Aşiret grubundaki tartışma 700 kilometrede kötü sonuçlandı Sosyal medya grubundaki tartışma mesafe tanımadı 700 kilometre yol giderek WhatsApp grubunda tartıştıkları akrabalarının aracına saldırdılar

Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu iki akraba ailenin aşirete ait whatsApp grubundaki tartışması, 700 kilometre uzaklıkta kötü sonuçlandı. Konya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., tartıştıkları M.E.’yi bulamayınca aracının lastiklerini patlatıp camlarını kırdı. Polisin kovaladığı şahıslar, Konya’ya dönerken Suruç ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün yaşandı. Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu akraba iki aile, aşiretlerine ait WhatsApp grubunda laf dalaşına girdi. İddiaya göre, laf dalaşının ardından taraflar birbirlerine hakaret etti. Konya’dan araca binen 6 kişi, tartıştıkları akrabaları M.E.’nin yaşadığı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitti.



Laf dalaşına giren şahıslar 700 kilometre giderek araca saldırdı

Yaklaşık 700 kilometre yol kat ederek M.E.’nin Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., kapıyı açan olmayınca park halindeki 35 EFL 04 plakalı Fiat marka hafif ticari araca saldırdı. Aracının lastiklerini patlatıp camlarını kıran şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtı. Gürültüyü duyan ev sahibi, dışarı çıktığında aracının lastiklerinin kesilip camlarının kırıldığını gördü.



Zanlılar Konya’ya dönerken yakalandı

Aracına kimin zarar verdiğini bilmeyen M.E., polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Gaziantep istikametine gittiğini öğrenen polis ekipleri, Suruç ilçesinde zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Türk polisine teşekkür etti

Emniyete gitmeden önce yaşadıklarını anlatan M.E., “Saat 11:00 civarı evimde uyuyordum, sesler duydum. Dışarı çıktığımda aracıma zarar verildiğini gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. Polise haber verdim, 1 saat geçmeden şahısların yakalandığı söylendi. Türkiye Cumhuriyetine, Türk polisine ve Ceylanpınar Asayiş Büro ekiplerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



Emniyete gidince akrabaları olduğunu öğrendi

Şahısların yakalandığını öğrenen araç sahibi M.E., emniyete gittiğinde saldırıyı gerçekleştirenlerin sosyal medya grubunda tartıştığı akrabaları olduğunu öğrenince şok yaşadı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

