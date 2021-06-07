Saldırganların kim olduğunu öğrenince şok yaşadı Aşiret grubundaki tartışma 700 kilometrede kötü sonuçlandı Sosyal medya grubundaki tartışma mesafe tanımadı 700 kilometre yol giderek WhatsApp grubunda tartıştıkları akrabalarının aracına saldırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saldırganların kim olduğunu öğrenince şok yaşadı Aşiret grubundaki tartışma 700 kilometrede kötü sonuçlandı Sosyal medya grubundaki tartışma mesafe tanımadı 700 kilometre yol giderek WhatsApp grubunda tartıştıkları akrabalarının aracına saldırdılar

İHA

Saldırganların kim olduğunu öğrenince şok yaşadı Aşiret grubundaki tartışma 700 kilometrede kötü sonuçlandı Sosyal medya grubundaki tartışma mesafe tanımadı 700 kilometre yol giderek WhatsApp grubunda tartıştıkları akrabalarının aracına saldırdılar

Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu iki akraba ailenin aşirete ait whatsApp grubundaki tartışması, 700 kilometre uzaklıkta kötü sonuçlandı. Konya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., tartıştıkları M.E.’yi bulamayınca aracının lastiklerini patlatıp camlarını kırdı. Polisin kovaladığı şahıslar, Konya’ya dönerken Suruç ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün yaşandı. Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu akraba iki aile, aşiretlerine ait WhatsApp grubunda laf dalaşına girdi. İddiaya göre, laf dalaşının ardından taraflar birbirlerine hakaret etti. Konya’dan araca binen 6 kişi, tartıştıkları akrabaları M.E.’nin yaşadığı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitti.

Laf dalaşına giren şahıslar 700 kilometre giderek araca saldırdı
Yaklaşık 700 kilometre yol kat ederek M.E.’nin Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., kapıyı açan olmayınca park halindeki 35 EFL 04 plakalı Fiat marka hafif ticari araca saldırdı. Aracının lastiklerini patlatıp camlarını kıran şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtı. Gürültüyü duyan ev sahibi, dışarı çıktığında aracının lastiklerinin kesilip camlarının kırıldığını gördü.

Zanlılar Konya’ya dönerken yakalandı
Aracına kimin zarar verdiğini bilmeyen M.E., polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Gaziantep istikametine gittiğini öğrenen polis ekipleri, Suruç ilçesinde zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türk polisine teşekkür etti
Emniyete gitmeden önce yaşadıklarını anlatan M.E., “Saat 11:00 civarı evimde uyuyordum, sesler duydum. Dışarı çıktığımda aracıma zarar verildiğini gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. Polise haber verdim, 1 saat geçmeden şahısların yakalandığı söylendi. Türkiye Cumhuriyetine, Türk polisine ve Ceylanpınar Asayiş Büro ekiplerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Emniyete gidince akrabaları olduğunu öğrendi
Şahısların yakalandığını öğrenen araç sahibi M.E., emniyete gittiğinde saldırıyı gerçekleştirenlerin sosyal medya grubunda tartıştığı akrabaları olduğunu öğrenince şok yaşadı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İHA Gaziantep Bölge toplantısı Halfeti’de ...
Açıksu Caddesi'ne estetik dokunuşlar
YEREL HABERLER Açıksu Caddesi'ne estetik dokunuşlar
Canpolat, yol ve park çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Canpolat, yol ve park çalışmalarını inceledi
Ceylanpınar, Bitki Üretim Serası ile ile güzelleşiyor Sera'da 95 bin bitki yetiştirildi
YEREL HABERLER Ceylanpınar, Bitki Üretim Serası ile ile ...
Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
Karaköprü’de her ay yeni bir park yapılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de her ay yeni bir park yapılıyor
Resulayn’da 305 çocuk sünnet edildi Resulayn'da toplu sünnet etkinliği
YEREL HABERLER Resulayn’da 305 çocuk sünnet edildi Resulayn'da toplu ...
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Sökülen tamponu yerine takmaya çalışan 2 kişi feci şekilde can verdi Doktor sürücü yaralılara dakikalarca kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Sökülen ...
Şanlıurfa´da arıza yapan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da arıza yapan otomobil kazaya neden oldu: ...
Şanlıurfa’da 38 mahalle muhtarını seçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 38 mahalle muhtarını seçti
Annesini bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı serbest ...
Akçakale’de üst yapıda yeni dönem
YEREL HABERLER Akçakale’de üst yapıda yeni dönem
Fakıbaba, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Kompleksini gezdi
YEREL HABERLER Fakıbaba, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım ...
Beyazgül'den Hilvan'a çıkarma
YEREL HABERLER Beyazgül'den Hilvan'a çıkarma
Karaköprü’de çevre şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Karaköprü’de çevre şenliği düzenlendi
Buğday tarlasında yangın nöbeti Elektik tellerine çarpan kuş ekinleri yaktı
YEREL HABERLER Buğday tarlasında yangın nöbeti Elektik tellerine ...
Hilvan´da, elektrik akımına kapılan çocuk öldü
YEREL HABERLER Hilvan´da, elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Sınırdan geçmeye çalışan elektrikli bisikletten cep telefonu çıktı Sınırda 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınırdan geçmeye çalışan elektrikli bisikletten cep ...
Ekinci milletvekili Yıldız’ı ağırladı
YEREL HABERLER Ekinci milletvekili Yıldız’ı ağırladı
Şanlıurfa’da öğrencilerin LGS heyecanı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da öğrencilerin LGS heyecanı
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram ...
Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Uyuşturucu için para vermeyen annesini ve kendini ...
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobille çarpışan hafif ticari araç ...